Avant fin 2019, la RDC va lancer un cycle d’octroi de licences d’exploration du pétrole et du gaz

(Agence Ecofin) - En République Démocratique du Congo (RDC), le ministère du pétrole se prépare au lancement avant la fin de cette année, d’un cycle d'octroi de licences d’exploration qui couvrira plus de 20 blocs pétroliers et gaziers en onshore. L’information a été donnée vendredi via un communiqué officiel du ministère.

Selon des précisions fournies par Emmanuel Kayumba Banza-Mwana, un haut fonctionnaire du ministère, les périmètres couvriront le bassin côtier le long de l'Atlantique, autour du lac Tanganyika au Sud-Est et dans la province de la Cuvette Centrale.

C’est la première fois, depuis l’adoption du nouveau code pétrolier en 2015, que des blocs sont ouverts au marché dans le pays. La nouvelle réglementation prévoit de relancer le secteur en imposant plus de transparence, en rendant obligatoire les appels d'offres publics pour les permis d'exploration et d'exploitation.

Aucune information technique supplémentaire n’est disponible sur ce cycle.

Ces dernières années, la volonté des pouvoirs publics de diversifier l’économie avec plus de recettes d’hydrocarbures a conduit le régime Kabila à attribuer des blocs d’exploration dans des zones protégées comme le parc national des Virunga qui abrite des espèces en voie de disparition.

Si le nouvel exécutif a promis d’instaurer un nouveau mode de gouvernance, il n’a pas encore révoqué les licences attribuées jusqu’ici. Récemment, il a été annoncé qu’une commission a été mise en place pour évaluer si des travaux de forage y seront réalisés.

La RDC produit environ 25 000 barils par jour de pétrole malgré des réserves récupérables estimées à plus de 5 milliards de barils. Selon des analystes, la situation sécuritaire délétère dans le pays est à l’origine de la réticence des investisseurs.

Olivier de Souza