Namibie : une société pétrolière locale va forer trois puits dans le bassin sédimentaire du Kavango

(Agence Ecofin) - Reconnaissance Energy Africa (ReconAfrica), une société pétrolière namibienne va démarrer, au mois de juin prochain, une campagne de forage de trois puits dans le bassin sédimentaire du Kavango, dans le désert du Kalahari. C’est la première fois que l’industrie mènera des travaux d’une telle envergure dans la région.

La société table sur des réserves potentielles d’hydrocarbures conventionnelles et non conventionnelles. Elle a indiqué que les travaux préliminaires lui ont permis de comprendre que les systèmes pétroliers en place sont similaires à ceux du bassin du Karoo en Afrique du Sud où plus de 390 Tcf de gaz de schiste sont potentiellement récupérables.

Les travaux se dérouleront sur la licence d’exploration 73 qui pourrait abriter jusqu’à 119 Tcf de gaz de schiste et 12 milliards de barils d’huile. En termes de potentiel, c’est l’une des plus importantes licences d’exploration en Afrique.

La licence 73 couvre une superficie de 25 341,33 km2 et en fonction du succès commercial des travaux de forage, ReconAfrica bénéficiera d’une licence de production de 25 ans.

ReconAfrica a déjà interprété des données aéromagnétiques à haute résolution documentant un bassin très profond et non testé. Elle a aussi terminé les interprétations structurales et géologiques des profils d’inversion magnétique du site, en chevauchant le bassin avec une section stratigraphique de sédiments du Précambrien, du Permien et du Crétacé.

Pour réaliser les travaux de forage, la firme namibienne a convenu avec le fournisseur texan de services pétroliers Henderson Rigs, de la location de sa plateforme Crown 750. La foreuse sera transportée directement par mer du port de Houston au port de Walvis Bay, en Namibie, avant de rejoindre le Kalahari où un système de refroidissement y sera installé en raison de la chaleur dans la zone.

Olivier de Souza