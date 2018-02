Cameroun : New Age loue une plateforme de forage pour le projet de pétrole et de gaz Etindé

(Agence Ecofin) - Au Cameroun, new Age, l’opérateur jordanien du projet de production d’hydrocarbures en offshore Etindé a conclu un accord de location de la plateforme Topaz Driller de la société Vantage Drilling International pour effectuer des services de forage sur le permis Etindé. L’annonce a été faite jeudi, par Bowleven, une société gazière listée sur AIM et un partenaire de New Age sur le projet.

La durée du contrat est de 150 jours, une fois que la plateforme entrera sur le territoire camerounais. Selon des précisions de Bowleven, le Topaz Driller est actuellement dans les eaux de l'Asie du Sud-est et passera par Singapour avant de se rendre au Cameroun.

La planification du programme de forages est en cours et les partenaires s’attendent à ce que le puits IM-6 soit foré au deuxième trimestre de 2018. En décembre dernier, Bowleven avait annoncé que 2018 verra le forage de deux puits sur le permis Etindé après deux reports en 2016 et 2017 causés par une bataille rangée au sein de l’exécutif de Bowleven.

Etindé s’étend sur une superficie de 2 316 km2. New Age y contrôle des parts équivalentes à 37,5% au même titre que le Russe Lukoil, tandis que Bowleven en détient le reste.

Olivier de Souza