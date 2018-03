Maroc : l’Union francophone des médias, de la publicité et du numérique tiendra sa convention fondatrice, le 2 mai

(Agence Ecofin) - En marge de la semaine de la Francophonie et de la langue française, qui se tenait du 17 au 25 mars, Christian Cappe (photo), fondateur du Cristal Festival, a annoncé la création, lors de l’évènement, de l’Union francophone des médias, de la publicité et du numérique qui tiendra sa convention internationale, le 2 mai à Marrakech.

L’organisation a pour objectif de devenir une plateforme d’échanges commerciaux de contenus, d’innovations et de créations au sein des pays francophones.

Dans les détails, l’Union francophone des médias, de la publicité et du numérique veut également faciliter l’émergence et la circulation des talents, encourager le développement de médias puissants dans la sphère francophone et offrir aux marques des outils de communication utiles en matière de rayonnement et d’impact.

Lors de la convention fondatrice, des sujets comme le « Développement des échanges de contenus sur mobile », « L’avenir des éditeurs (Presse et Audiovisuel) dans un contexte d’explosion du numérique », feront l’objet de débats entre les nombreux experts francophones des médias, de la publicité et du numérique.

Servan Ahougnon