Les pépites de l'influence marketing et de la créativité digitale récompensées aux ADICOMDAYS à Abidjan

(ADICOMDAYS) - Les ADICOMDAYS, créés et organisés par le laboratoire Totem Expérience, ont récompensé hier soir huit lauréats lors de la remise des prix « ADICOMAWARDS ». Présentée par TV5MONDE Afrique, la cérémonie de récompense a révélé les pépites et les jeunes talents 2019 de l’influence marketing et de la créativité digitale au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

Rappelons qu'avec 81%* de sa population possédant un téléphone mobile, l’Afrique vit actuellement une transformation digitale sans précédent, notamment dans les domaines des télécommunications, des services financiers, du tourisme ou encore de la mode.

Les entreprises se tournent progressivement vers le digital, et s’inscrivent dans les tendances du numérique : le social media, le brand content ou encore le marketing d’influence.

Les jeunes talents possédant des compétences dans ces différents domaines sont donc plus que jamais recherchés sur le continent, et ces journées de la communication digitale en Afrique, ADICOMDAYS, ont été l’occasion de leur donner de la visibilité et de partager leurs expériences.

Kahi Lumumba, CEO de Totem Expérience.

À propos de TOTEM EXPERIENCE

Totem Expérience est le laboratoire de la créativité digitale en Afrique. Nous identifions et collaborons avec les meilleurs influenceurs et talents créatifs du continent pour produire du contenu original et capter l’attention des Africains. Nous mettons cette expertise à la disposition des marques, agences et médias souhaitant toucher une audience afropolitaine (Afrique + diaspora). Composée d’experts et de jeunes talents passionnés par les médias et la communication digitale, la société est implantée en France (Paris) et en Côte d’Ivoire (Abidjan). Pour plus d’informations : www.totem-experience.com - Informations et inscription à l’événement : www.adicomdays.com