Lancement de la troisième édition des ADICOMDAYS à Abidjan, le grand rendez-vous BtoB de la communication digitale africaine

(ADICOMDAYS) - A l’initiative de Totem Expérience, laboratoire de créativité digitale en Afrique spécialisé dans l’influence marketing et le brand content, s’ouvre aujourd’hui la troisième édition africaine des ADICOMDAYS (Africa Digital Communications Days). Durant ces deux jours sont attendus plus de 500 professionnels de la communication et du marketing qui se rassembleront autour de ce rendez-vous BtoB incontournable de la communication digitale et de la créativité en Afrique.

Le thème de cette première journée au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire est intitulé « Les communautés prennent le pouvoir : pourquoi et comment construire des groupes influents en ligne ? ».

Lors de la première journée des rencontres, l’ADICOMFORUM propose une matinée de talks avec des retours d’expériences, des insights de marché et des business cases et une après-midi consacrée au networking BtoB. Par la suite, lors des ADICOMAWARDS, présentés par TV5MONDE Afrique, la cérémonie de récompense identifiera les pépites et les jeunes talents 2019 de l’influence marketing et de la créativité digitale.

La deuxième journée sera consacrée à la formation social media en Afrique, via l’ADICOMACADEMY. L'ADICOMACADEMY, une nouveauté 2019, proposera une journée de formation à travers trois campus : pour les marques chez Orange Fab, pour les influenceurs chez Orange Digital Academy, pour les étudiants chez CIE CME Bingerville.

« L'ADICOMACADEMY a pour objectif de transmettre des savoirs et standards, développer des aptitudes, mieux comprendre et maîtriser le marché et l’environnement - tant au niveau des consommateurs que des outils et acteurs -, développer les bons réflexes, encourager des attitudes et initiatives, pratiquer et stimuler la création, s’inspirer et innover : tel est le projet d’ADICOM avec la création d’ADICOMACADEMY dédiée à l’Afrique et aux diasporas africaines », indique Sophia El Hajaj Gnassounou, directrice et co-fondatrice des ADICOMDAYS.

La journée se terminera par un cocktail de clôture à l'Orange Digital Academy, en compagnie de tous les participants, formateurs et intervenants.