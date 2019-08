L'Afrique du Sud accueille la première édition de l’Advertising Week Africa organisée en Afrique

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, la ville de Johannesburg accueillera du 28 au 31 octobre prochain la 1re édition de l’Advertising Week Africa. Pour la première fois de son histoire, l’Advertising Week, un des principaux évènements mondiaux des secteurs de la publicité et du marketing, se tient sur le continent africain.

« Un grand nombre des évolutions culturelles que nous avons constatées dans les arts, la musique, le divertissement et la cinématographie proviennent d’Afrique. L’heure est venue de proposer une plateforme internationale afin de partager des expériences africaines authentiques et de présenter les innovations marketing qui fleurissent sur le continent. C’est l’opportunité rêvée d’une rencontre entre des professionnels de renommée internationale et de jeunes talents », a déclaré Matt Scheckner, cofondateur de Stillwell Partners qui organise l’Advertising Week.

D’après les estimations, l’évènement accueillera près de 4 000 participants, dont 200 conférenciers parmi lesquels le lauréat nigérian du prix Nobel de littérature : Wole Soyinka.

Servan Ahougnon