Sénégal : le gouvernement investit 50 milliards FCFA pour l’aménagement numérique du territoire

(Agence Ecofin) - Le gouvernement de la République du Sénégal, en collaboration avec l’entreprise espagnole LITEYCA, S.L. a confié à l’agence de l’informatique de l’Etat (ADIE) le pilotage du Projet d’appui structurel à la stratégie d’aménagement numérique du territoire (PASSANT).

Ce projet porte sur l’extension du réseau fibre optique jusqu’au niveau communal, la connectivité des bâtiments administratifs dans toutes les capitales régionales et communales du Sénégal pour une utilisation optimale des services numériques, le renforcement de l’accès Internet haut débit de l’administration ainsi que l’érection d’un centre de données national pour la sauvegarde et l’archivage des gros volumes de données produites par l’administration.

Wack Ndiaye, le coordinateur technique de l’ADIE et par ailleurs chef du projet PASSANT, a révélé qu’il est prévu de déployer un backbone de 339,801 km pour étendre et renforcer la résilience de l’intranet administratif, d’utiliser la technologie DWDM pour l’interconnexion des nouveaux nœuds du backbone au réseau existant, de déployer 75,233 km de fibre optique et 25 liens radios pour la mise en place d’un réseau de collecte (Backhaul).

331,75 km de fibre optique seront également déployés pour le raccordement des structures et entités administratives au backbone « le last mile F/ETTB ». Il est également prévu d’interconnecter par fibre optique plus de 300 bâtiments administratifs et d’installer 57 Stations de Base pour l’interconnexion par liaison radio de 400 bâtiments administratifs. L’ADIE construira et équipera aussi 49 locaux techniques, mettra en place 125 réseaux Wi-Fi dans les places publiques pour l’accès aux services numériques des populations.

Un centre de données « datacenter » pour l’hébergement de données et contenus numériques sera également érigé à Kaolack ou dans une autre région. Il servira aussi de secours aux autres centres de données. Le coût total de ce projet qui durera deux ans est évalué à 50 milliards FCFA.