Le Sud-Africain Murray & Roberts rejette l’OPA de l’Allemand Aton GmbH

(Agence Ecofin) - Le groupe de BTP sud-africain Murray & Roberts a annoncé, dans un communiqué rendu public le 27 mars, qu’il rejetait l’offre publique d’achat émanant de la société d’investissement allemande Aton GmbH, la jugeant «opportuniste» et «peu attrayante».

«L'offre est opportuniste vu qu’elle coïncide avec une période de chute inédite du cours de l’action du groupe, en raison de son faible niveau de liquidité et de la baisse des valorisations de ses pairs dans le secteur de la construction.», a expliqué le Conseil d’administration de Murray & Roberts.

«Le prix bas proposé et les risques liés à l’exécution rendent l’offre peu attrayante pour les actionnaires.», a-t-il ajouté, recommandant à ses actionnaires de rejeter l’offre lorsqu’elle leur sera officiellement présentée.

Aton GmbH avait annoncé le 26 mars qu’il allait lancer une OPA sur les actions qu’il ne détient pas encore dans Murray & Roberts. La société détenue par l'investisseur allemand Lutz Helmig et sa famille, détient déjà près de 33% du capital de Murray & Roberts.

Aton a proposé 15 rands (1,29 dollar) par action, soit une prime de 56% par rapport au cours de clôture de Murray & Roberts durant la séance du jeudi 22 mars. Cette offre valorise le groupe sud-africain à environ 600 millions de dollars.

Aton avait précisé dans un communiqué que son OPA a obtenu l’accord du troisième plus grand actionnaire de Murray & Roberts, le milliardaire sud-africain Allan Gray, qui détient une participation d'environ 11% dans le groupe de BTP.

Organisé autour de 2 pôles d'activités, en l’occurrence la conception et construction d'infrastructures (routes, infrastructures minières, gazières et pétrolières, centrales électriques) et la fabrication de matériaux de construction (ciment, béton, briques en argile, tuyauteries en acier, etc), Murray & Roberts a vu ses marges s’éroder au cours des dernières années, en raison notamment de la croissance économique atone en Afrique du Sud. Le groupe a cependant annoncé tout récemment avoir obtenu de nouveaux marchés d'une valeur combinée de 3,8 milliards de rands (326 millions de dollars) dans le secteur des mines en Australie et en Amérique du Nord.

Lire aussi:

22/08/2017 - Le sud-africain Murray & Roberts reprend les parts de Bouygues et de Bombardier dans le réseau de métro du Gauteng

20/02/2017 - Coronation Fund Managers a cédé la totalité de ses parts dans le capital du constructeur sud-africain Murray & Roberts

15/10/2015 - Afrique du sud: Murray & Roberts chahuté sur la bourse après l'effondrement d'un pont qu'il a construit

17/10/2013 - Le sud-africain Murray & Roberts annonce l’ouverture d’une représentation au Mozambique