Le minier Rio Tinto investira 1 milliard $ en cinq ans pour atteindre ses objectifs climatiques

(Agence Ecofin) - Le minier Rio Tinto a annoncé qu’il investira 1 milliard $ au cours des cinq prochaines années afin de réaliser les objectifs climatiques qu’il s’est fixés. La compagnie s’est en effet engagée à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. A moyen terme, elle envisage de réduire ses émissions carbone de 15 % en 2030 par rapport au niveau de 2018.

« Le changement climatique est un défi global qui requiert une action à travers les nations, les industries et les sociétés à une échelle plus large. Les nouvelles technologies, les nouveaux partenariats et les politiques gouvernementales efficaces seront essentiels dans l’atteinte de cet objectif, mais aujourd’hui, il n’y a pas de voie claire vers la neutralité carbone à l’horizon 2050 », a affirmé Jean-Sébastien Jacques, CEO de Rio Tinto.

La stratégie climat de la compagnie est focalisée sur quatre principaux axes. Il s’agit de la production des minéraux essentiels pour une économie bas carbone, la réduction de l’empreinte carbone dans ses opérations, la mise en place de partenariat pour réduire l’empreinte carbone de l’ensemble de la chaîne de valeur et le renforcement de la résilience aux risques climatiques physiques.

Gwladys Johnson Akinocho