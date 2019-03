QuantFarm entame l’expansion de son activité d'analyse prédictive, d'automatisation et d'IA en Afrique

(Agence Ecofin) - La société QuantFarm, spécialisée dans l'analyse prédictive, l'automatisation et l'intelligence artificielle, basée dans la Silicon Valley aux Etats-Unis, a signé un accord de partenariat avec le groupe de développement des affaires en Afrique, ATIGS, pour entamer l’expansion de ses activités sur le continent.

QuantFarm entrevoit son plan d‘expansion africaine à travers la collaboration avec les entreprises et les gouvernements désireux d'exploiter leurs données pour une meilleure prise de décision, une analyse prédictive plus précise et une transformation numérique accélérée.

« Alors que la transformation numérique envahit le monde, les entreprises cherchent à acquérir un avantage concurrentiel en tirant parti du Machine Learning, RPA, AI ; et QuantFarm dispose des compétences nécessaires pour permettre aux entreprises africaines de réussir dans un environnement bouleversant. Grâce à son centre de distribution en Inde, QuantFarm propose des solutions technologiques de pointe dans un ensemble rentable », a expliqué Sushil Jha, le président directeur général de QuantFarm.

Dans le cadre du partenariat, le groupe ATIGS représentera QuantFarm à travers l’Afrique. Il développera le marché des services de conseil de QuantFarm sur l’analyse prédictive, l’apprentissage automatique, le développement et le support de logiciels sur le continent.