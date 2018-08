Lenovo confie à DCC la distribution de ses produits informatiques dans la sous-région d’Afrique australe

(Agence Ecofin) - Lenovo, le fabricant chinois d’ordinateurs d’appareils électroniques a confié à la société Drive Control Corporation (DCC), le contrat de distribution de ses produits de consommation et commerciaux dans les marchés de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC). Il s’agit d’ordinateurs portables, d’ordinateurs de bureau, de tablettes et de périphériques. Pour Lenovo, ce partenariat représente une étape importante pour la croissance de ses activités dans la sous-région.

D’après Thibault Dousson (photo), le directeur général de Lenovo Southern Africa, « la région de la SADC est un domaine d’intervention important pour Lenovo, car le marché des technologies personnelles continue de s’accroître. Nous sommes très enthousiastes quant à notre partenariat avec DCC. Le marché local nous permettra d’élargir encore notre empreinte africaine ».

Selon Jenny Rex, le directeur des ventes chez DCC, « Lenovo est sans aucun doute un leader mondial et un ajout très important à notre gamme de produits et services dans la région SADC ». L'accord de distribution avec Lenovo, au-delà de lui permettre d’enregistrer de nouveaux revenus, l’aidera également à détenir des actions Lenovo dans chaque pays, soit par l'intermédiaire de ses propres succursales au Botswana, en Namibie et au Mozambique, soit par l'intermédiaire de ses partenaires.