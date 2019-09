Juniper Intakes Limited a fourni au Kenya les solutions TIC pour le recensement général de la population

(Agence Ecofin) - Le recensement général de la population et de l’habitat du Kenya s’est déroulé le 24 août 2019. Réalisé électroniquement, son succès a été rendu possible grâce à la firme technologique kenyane Juniper Intakes Limited, révèle le Bureau national des statistiques du Kenya (KNBS).

Le KNBS a octroyé à Juniper Intakes un contrat de 151,5 millions de shillings kenyans (1 482 720 USD) pour fournir et installer le logiciel de gestion unifiée dans les 164 700 tablettes utilisées pour le recensement.

Juniper Intakes Ltd a été préférée aux sociétés Dignity Traders et Coseke Kenya Limited. Elle a fourni la meilleure offre financière et technique.

En prélude au recensement, Joe Mucheru (photo), le ministre de l'Information et de la Communication du Kenya, avait expliqué que le gouvernement a opté pour des solutions technologiques locales pour garantir le contrôle de la collecte et de la transmission des informations. Même les tablettes utilisées pour le recensement ont été fournies localement – par l'université d'agriculture et de technologie Jomo Kenyatta et l'université Moi – pour un coût de 3 milliards de shillings (29 360 809 USD).