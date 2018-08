Nigeria : la start-up de livraison de gâteaux WaraCake veut exporter ses services en ligne dans 3 pays africains

(Agence Ecofin) - La plateforme WaraCake actuellement présente dans 23 Etats au Nigéria et à travers laquelle des populations commandent de gâteaux en ligne ou par téléphone et sont livrés à leurs domiciles, veut étendre ses activités au Ghana, au Kenya et en Afrique du Sud.

Ayilara Olatunde, fondateur et directeur général de cette start-up a confié qu’en raison de la forte compétitivité dans le marché de vente de gâteaux au Nigéria, son équipe « envisage d’étendre les activités de la start-up à davantage de pays africains. Nous avons le Kenya, l’Afrique du Sud et le Ghana sur le radar ».

WaraCake qui emploie 5 employés à temps plein et 50 autres à temps partiel s’est également diversifié en lançant WaraChow, un service de livraison de nourriture à Lagos. « Se concentrer uniquement sur les gâteaux était très limité, il existe une demande énorme de services de livraison de nourriture à des prix très abordables », souligne Olatunde.

Chamberline Moko