Intelsat signe un accord avec Stratosat Datacom pour apporter l'Internet haut débit en Afrique centrale

(Agence Ecofin) - La société Intelsat, spécialisée dans la fourniture de services de télécommunications par satellites, a signé un accord de partenariat avec Stratosat Datacom dans l’optique de fournir de la connectivité Internet haut débit dans toute l’Afrique centrale.

D’après Brian Jakins, le vice-président régional d’Intelsat en Afrique, l'entreprise veut rendre le haut débit plus accessible pour les entreprises et les communautés parce qu’il est « essentiel pour soutenir la croissance des économies locales et régionales ».

En combinant la connectivité haut débit gérée à partir du réseau mondial de satellites d’Intelsat aux services d’ingénierie et de gestion à valeur ajoutée de Stratosat Datacom, les deux parties estiment avoir les compétences et les capacités pour susciter un éveil numérique dans la région qui a encore de gros problèmes d’accès aux connexions fiables.

A travers le service géré Stratosat NextGen, optimisé par sa solution FlexEnterprise, Intelsat devrait améliorer la portée et les performances des réseaux des petites, moyennes et grandes entreprises de la région, notamment les écoles, les hôpitaux, les sociétés financières, les sociétés minières et agricoles.

Au-delà de la fourniture Internet haut débit aux coins non connectés de l’Afrique centrale, l’investissement d’Intelsat aux côtés de Stratosat NextGen devrait aussi garantir à l’entreprise de nouvelles sources de revenus grâce à la forte demande qui sera suscitée sur ces nouveaux marchés.