MTN Nigeria est déjà en bourse, mais le grand public devra encore patienter pour acquérir ses actions

(Agence Ecofin) - Pour sa première séance sur le Nigerian Stock Exchange, l'action MTN Nigeria a bondi de près de 10%, confirmant ainsi son entrée sur la cote comme deuxième capitalisation boursière de ce marché financier. Une performance qui marque l'appétit des investisseurs, pressés de tirer profit de la rentabilité du secteur des télécommunications.

Pourtant, il ne sera pas facile pour les investisseurs individuels d'acquérir des titres de cette entreprise sur le marché secondaire. Le choix de procéder par introduction directe et non par offre publique initiale, est bien la preuve que les actionnaires de MTN Nigeria ne sont pas allés en bourse pour lever du cash, mais bien pour respecter un engagement prix dans le règlement d'une sanction qui les concernait.

Jusque-là, les actionnaires de l'entreprise s'échangeaient les titres dans le cadre de transactions privées. Il y a tout un processus qui permettra qu’ils souhaitent céder certaines de leurs parts sur le marché, et cela dépendra véritablement de l'offre d’achat.

Au cours actuel de 99 nairas l'action, la plus-value sur le prix comptable de l'action (0,02 naira) est assez importante. De nombreux analystes et sociétés de gestion basés au Nigeria conseillent aux potentiels investisseurs d'être patients, car il faudra avoir une vision claire de ce que donnera la trésorerie libre à moyen terme. Un indicateur qui permettra de percevoir la valeur réelle de l'entreprise.

Preuve que les actionnaires de MTN Nigeria ne sont pas eux-mêmes prêts à mobiliser de la ressource via la cession de leurs actions, l'entreprise a annoncé, vendredi, la signature d'un contrat de prêt, de 200 milliards de Nairas (653 millions $). Une opération coordonnée par la filiale locale de Citigroup et, avec comme participants, Access Bank, Guaranty Trust Bank, Zenith Bank, Fidelity Bank, FCMB, United Bank for Africa et First Bank of Nigeria.

Idriss Linge