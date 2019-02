Afrique du sud: les investisseurs Bidvest et Allan Gray peuvent se frotter les mains après leur victoire contre South African Airways

(Agence Ecofin) - La valeur des actions du transporteur aérien sud-africain Comair Ltd a bondi en début d'après-midi du 15 février 2019 sur le Johannesburg Stock Exchange, terminant sur une hausse de 26,3%. La bonne nouvelle derrière cette variation, c'est qu'un accord de 1,11 milliard de rand (74,8 millions $) a été entériné sur une vieille affaire qui opposait la compagnie à sa concurrente South African Airways.

Il y a 14 ans, en effet, Comair a porté plainte contre South African Airways pour des pratiques jugées anti-concurrentielles. L'affaire vient finalement de se solder sur cet arrangement. Un premier paiement est attendu fin février prochain. South African Airways est aussi appelé à payer les frais de justice engagés durant tout le procès.

C'est une bonne nouvelle pour Bidvest et Allan Gray, qui sont respectivement premier et deuxième actionnaires de Comair Ltd, avec des participations de 27% et 15%. Ce revenu exceptionnel devrait permettre d'améliorer la rentabilité par action, et ils en seront les premiers bénéficiaires.

Comair opère exclusivement en Afrique du Sud, où le marché du transport aérien est caractérisé par une demande raisonnable sur les lignes intérieures. Son année comptable qui s'achève le 30 juin de chaque année a été marquée par une nouvelle hausse de son chiffre d'affaires et son bénéfice net en 2018. Son dernier résultat net déclaré était de 325,6 millions de rands (23 millions $).

Un pour qui ce dénouement n'est pas très positif, c'est le transporteur à capitaux public South African Airways. Déjà en situation financière difficile, il a du faire de difficiles arbitrages pour accepter un tel arrangement, qui l'obligera encore à puiser dans sa trésorerie.



Idriss Linge