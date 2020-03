SAP SE en quête d’opportunités d’affaires en Éthiopie et dans de nouveaux marchés en Afrique

(Agence Ecofin) - La société allemande SAP SE, spécialisée dans la conception et la vente de logiciels, notamment de systèmes de gestion et de maintenance, principalement à destination des entreprises et des institutions, négocie des contrats informatiques en Éthiopie.

L’entreprise qui a déjà accepté de travailler avec la compagnie publique d'électricité d’Éthiopie, sur un nouveau système de facturation qui facilitera le suivi de la consommation d'énergie et des paiements, voit dans le pays d’Afrique de l’Est une opportunité de sécuriser de nouveaux revenus.

Selon Cathy Smith, la responsable de SAP Africa, le fait que le gouvernement soit devenu progressiste et avant-gardiste sur la technologie invite l’entreprise à plus de vigilance sur les besoins de services qui pourraient se manifester et les opportunités à saisir.

L’Éthiopie n’est pas le seul marché que SAP SE veut investir. La société garde également un œil sur l’Ouganda qu’elle considère comme une poche de croissance en Afrique subsaharienne où la situation économique et politique dans de nombreux autres pays reste incertaine. En Ouganda, Cathy Smith indique que SAP SE prévoit d'étendre des services tels que l'analyse et le cloud computing aux petites et moyennes entreprises.

Malgré des scandales de corruption dans plusieurs pays d’Afrique, notamment en Afrique du Sud, Cathy Smith souligne que SAP est déterminé à parier sur l’avenir de « l’industrie des services numériques sur le continent africain, où vivra la majorité des jeunes du monde. Nous pensons que nos investissements sur le continent porteront leurs fruits à plus long terme ».

