Egypte : trois entreprises chinoises vont investir 1 milliard $ dans la zone économique du canal de Suez

(Agence Ecofin) - Le président de l'Autorité du canal de Suez, Mohab Mamish, a signé trois contrats avec des sociétés chinoises spécialisées dans les domaines du textile, du placoplâtre, des produits non tissés et des matières premières modernes.

Cette signature de convention a eu lieu en marge du forum sur la coopération sino-africaine qui se tient à Beijing en Chine.

Le premier contrat a été signé avec Shandong Ruyi Spinning & Weaving Co., qui prévoit d'investir 830 millions $ pour créer une zone industrielle textile offrant plus de 10 000 emplois.

Le deuxième contrat a été conclu avec Taishan Gypsum Board Co., Ltd pour établir une usine de production de plaques de plâtre, avec des investissements de 125 millions $ pour environ 300 emplois.

Le troisième contrat a été signé avec Xiamen Yan Jiang Co. pour un projet de production et de fourniture de produits non tissés et des matériaux modernes, avec un investissement total d'environ 50 millions $ pour environ 300 emplois.

Les investissements totaux de ces contrats se situent à 1,005 milliard $ pour 10 600 emplois directs.

Notons que ces investissements seront réalisés dans la zone industrielle TEDA-Suez à Ain el-Sokhna. C’est une zone industrielle égypto-chinoise qui doit s'étendre sur 7,34 kilomètres carrés dans la zone économique du canal de Suez, avec une première phase déjà achevée.