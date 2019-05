Côte d’Ivoire: MainOne annonce l’extension de son câble sous-marin de fibre optique et l’ouverture d’un Data Centre en octobre

(Agence Ecofin) - Lors de son assemblée générale annuelle tenue le 28 avril 2019 à Abidjan en Côte d’Ivoire, la société MainOne, spécialisée dans la fourniture de la connectivité internet, a annoncé l’extension de son câble sous- marin de fibre optique et l’ouverture de son Data Centre dans le pays en octobre prochain. Les propos ont été formulés par Kazeem Oladepo (photo), le Business Executive de MainOne des pays francophones de la région Afrique de l'Ouest et Ghana.

Une fois son extension achevée, le câble sous-marin de fibre optique de MainOne devrait faciliter la connectivité intra et inter-régional en Afrique de l’Ouest, tout en renforçant l’économie de la zone.

Actuellement, les travaux de construction de la station d’atterrissement se poursuivent sans obstacles. Pour ce qui est du Data Center, il est actuellement en construction au Village des Technologies de l'Information et de la Biotechnologie (VITIB) de Grand-Bassam.

D’après MainOne, le câble sous-marin et le Data Centre contribueront au développement de l'écosystème du haut débit en Côte d'Ivoire et dans la région francophone à travers les services numériques plus accessibles qu’ils fourniront.

« En investissant dans cette infrastructure, nous espérons apporter aux entreprises des solutions technologiques significatives et indispensables et leur permettre d'améliorer leur productivité et leur efficacité grâce à des services de connectivité dédiés et fiables. Nous sommes prêts à collaborer avec les opérateurs pour accroître la capacité en Côte d’Ivoire et dans les pays voisins pour renforcer l’intégration régionale et l’accès mondial », a déclaré Kazeem Oladepo.

L’investissement de MainOne en Côte d’Ivoire est rendu possible par la licence C1B obtenue le 18 avril 2018 auprès du gouvernement par l’entreprise, pour proposer ses services numériques dans le pays.