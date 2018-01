Edita Food Industries veut s’étendre en Afrique subsaharienne et en Asie

(Agence Ecofin) - L’Egyptien Edita Food Industries, spécialisé dans l’agroalimentaire, a annoncé par la voix de son président-directeur général Hani Berzi (photo), son intention de partir à la conquête des marchés subsaharien et asiatique, rapporte Bloomberg.

Cette manœuvre devrait permettre au groupe qui veut réaliser 25% de son chiffre d’affaires hors de l’Egypte d’ici 2025, de réduire les effets de la volatilité de la livre égyptienne sur ses opérations et d’ambitionner de nouvelles perspectives de croissance.

D’après le dirigeant, cette incursion se traduira par des projets d’exportation et de construction d’installations de fabrication de produits.

« L’expansion régionale est un important pilier de notre stratégie. Nous avons besoin de devises étrangères et en ces temps de crises, les entreprises qui s’orientent vers l’exportation jouissent d’une meilleure profitabilité. Nous voyons les exportations comme une nécessité et non comme un plus.», explique M. Berzi.

Pour l’heure, sur le marché égyptien, Edita Food Industries s’attèle à retrouver des niveaux de marge bénéficiaire d’avant la dévaluation de la livre égyptienne, à travers la mise en œuvre d’une stratégie de réduction des coûts et une augmentation du prix de ses produits.

Elle envisage ainsi investir 120 millions de livres (6,8 millions $) cette année dans la maintenance de ses installations.

Espoir Olodo