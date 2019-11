Afrique du Sud: Taste Holdings veut se délester de ses activités dans l'agroalimentaire

(Agence Ecofin) - Taste Holdings, le franchiseur sud-africain de restaurants, a annoncé le vendredi dernier, un désengagement de ses activités dans l’agroalimentaire.

D’après Reuters, la compagnie a déjà cédé 13 enseignes de sa chaîne de café à un consortium pour près de 7 millions de rands (464 000 $) et est actuellement en négociations pour vendre ses chaînes de restauration Maxi’s et Fish & Chips Co.

Dans un communiqué, la compagnie souligne que cette démarche s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle stratégie visant à se concentrer uniquement sur les ventes de produits de luxe.

Ce désengagement intervient alors que la compagnie a annoncé, en novembre dernier, la suspension de nouveaux points de vente des marques Starbucks et Domino’s Pizza, en raison d’un retour sur investissement peu important et des pertes opérationnelles.

Pour rappel, Taste Holdings est le distributeur exclusif de la marque Starbucks dans la nation arc-en-ciel, depuis plus de 4 ans, et est cotée sur la JSE. Sa division alimentaire a généré en 2018, 485 millions de rands (33 millions $).

Espoir Olodo

