Cet Ivoirien de 25 ans améliore les cultures grâce à l’agriculture de précision

(Agence Ecofin) - En Côte d’Ivoire, Aboubacar Karim (photo) a fondé Investiv, une entreprise qui allie la technologie au conseil à l’investissement agricole pour améliorer les productions. Il propose un suivi de gestion des plantations et utilise des drones pour établir la cartographie, le diagnostic phytosanitaire et la pulvérisation aérienne.

La méthode utilisée par Investiv permet de détecter les zones de maladies et les zones arides en vue d’apporter des conseils et des traitements appropriés. Les données recueillies par les drones permettent de mieux gérer les cultures en facilitant l’utilisation précise de l’eau et des intrants.

Les agriculteurs s’inscrivent sur la plateforme de l’entreprise pour suivre l’évolution de leurs plantations et avoir accès aux informations sur l’accompagnement agricole. Investiv cible une clientèle variée, notamment les particuliers intéressés par l’agriculture, les professionnels du secteur agricole, les producteurs, les institutions qui financent des projets agricoles et d’autres acteurs impliqués dans le domaine.

La demande grandissante a permis à Investiv de cartographier plus de 5 000 hectares de terrain pour une trentaine de clients en Côte d’Ivoire. En retour, l’entreprise mise sur les intrants agricoles, les solutions phytosanitaires et la vente des récoltes pour se faire des revenus.

L’initiative de Aboubacar Karim a été récompensée par plusieurs prix, dont celui du programme de la fondation Tony Elumulu.

Aïsha Moyouzame