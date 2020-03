Benin : entretien avec Candide Balogoun, promotrice de « Tout en pagne » et gagnante de MonInterviewEcofin

(Agence Ecofin) - L’Agence Ecofin a célébré les droits des femmes avec la mise en avant de l’entrepreneuriat féminin en Afrique, dans le cadre du jeu MonInterviewEcofin. Le projet « Tout en pagne » a conquis le cœur des lecteurs, avec pour idée la valorisation du pagne à travers des accessoires réalisés avec des tissus africains ou d’inspiration africaine. La promotrice de « Tout en pagne », Candide Balogoun, est une jeune béninoise de 23 ans, titulaire d'une Licence en Diplomatie, Relations Internationales et en Droit Privé. Entre sa vie de maman, ses études et sa passion pour l’art et la musique, elle a trouvé le temps de partager son rêve.

Agence Ecofin : présentez le projet « Tout en pagne » en quelques mots

Candide Balogoun : « Tout en pagne » est un projet qui met en valeur le pagne à travers des accessoires customisés ou réalisés avec du Wax, un tissu d’inspiration africaine. Le projet comporte deux volets : un volet habillement et accessoires de mode et un autre pour les objets de décoration d'intérieur faits en pagne.

Agence Ecofin : comment vous est venue l’idée de fabriquer des accessoires en pagne ?

Candide Balogoun : tout a commencé quand j'étais en 3ème année d'université, j'avais une paire de chaussures que j'aimais, mais malheureusement, elle s'effritait. Alors j'ai décidé qu'au lieu de la mettre hors d'usage, je pourrais l'habiller avec du Wax. Ce que j'ai fait. Par la suite, je me suis dit : pourquoi ne pas en faire une activité rémunératrice ! C’est ainsi que j'ai commencé à offrir mes services d'abord à mes proches, puis à une clientèle grandissante.

Agence Ecofin : rencontrez-vous des obstacles pour le développement de votre projet ?

Candide Balogoun : le plus grand problème, c'est le manque d'information. Les gens ne sont pas habitués à cette nouvelle mode et ne savent pas toujours comment porter les accessoires en pagne. Du coup, ils hésitent à en acheter. D'autres affirment même que ce sont des accessoires qu'on ne peut mettre sur plusieurs tenues et qu'ils ne peuvent réellement en profiter. Pour eux, c'est du gaspillage, ce qui entraîne une réticence de leur part.

Agence Ecofin : dans ce cas, quelle solution proposez-vous ?

Candide Balogoun : pour palier ce problème, on pourrait mieux encadrer le secteur en offrant aux créateurs des opportunités d'exposition, des défilés de mode et des concours pour faire connaître les accessoires en pagne, afin de mieux éduquer les gens sur comment porter ces accessoires. Ceci contribuerait à faire taire les préjugés et entraînerait naturellement l'élargissement de clientèle.

Agence Ecofin : quelle est la plus-value de « Tout en pagne » par rapport à la concurrence ? Qu’apportez-vous de plus dans ce marché ?

Candide Balogoun : j'essaie d'innover pour marquer un tant soit peu la différence avec les autres. Par exemple je relooke des casques audio, ce qui n’est pas courant dans ce domaine.

Agence Ecofin : comment trouvez-vous des clients ?

Candide Balogoun : pour l'instant, je propose mes articles sur les réseaux sociaux, mais la méthode du bouche-à-oreille m'aide également.

Agence Ecofin : que comptez-vous faire à présent pour développer votre initiative ?

Candide Balogoun : j’en appelle au soutien du gouvernement, à travers l'initiation des concours pour accessoires en pagne. Ceci peut vraiment aider à avoir de la visibilité et de la renommée, de même qu’un appui financier pour l'avancement du projet.

Entretien réalisé par Aïsha Moyouzame