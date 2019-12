Au Cameroun, Conrad Tankou a mis au point un microscope à pile pour détecter les cancers des femmes en zones rurales

(Agence Ecofin) - CerviScan est un microscope numérique qui permet de recueillir, agrandir et analyser les kystes et les nodules dans le but de dépister les cancers féminins, rapporte la plateforme StartupBrics.

Imprimé en 3D (pour 90% de ses composants), le petit appareil fonctionne sur batterie, ce qui lui permet d’être utile dans les zones rurales généralement non électrifiées. Il est équipé d’une caméra numérique connectable à un ordinateur ou un téléphone, où les images en temps réel peuvent être visualisées et sauvegardées, afin que des médecins spécialisés puissent les examiner et établir un diagnostic.

Conrad Tankou est le fondateur de CerviScan. Il explique que les cancers du sein et du col de l’utérus tuent des dizaines de milliers de villageoises, le plus souvent à cause d’une absence de dépistage, de prévention, de diagnostic et d’un traitement médical suffisant.

La clientèle est constituée des médecins dans les centres de santé en zones rurales. L’entreprise reçoit entre 20 et 200 patientes par mois et a déjà vendu son dispositif a un petit nombre de médecins dans la zone de Bamenda et ses environs, dans le Nord-Ouest du pays.

A l’avenir, Conrad Tankou veut couvrir 50 villages camerounais, puis lancer CerviScan dans la sous-région Afrique Centrale et plus tard dans l’ensemble du continent d’ici 2025.

Aïsha Moyouzame