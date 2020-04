Linet Kwamboka, la reine de la data science ? (Vidéo)

(Agence Ecofin) - Linet Kwamboka (photo) est un exemple de success-story pour la jeunesse kenyane. La jeune femme peut prétendre au statut de plus grande experte en data science de son pays, elle qui pilote pour le gouvernement un projet sensible et d’envergure. Tout a commencé par son parcours académique en sciences informatiques.

Passionnée par la manipulation des données et leur utilisation pour le développement des affaires, elle s’est auto-perfectionnée au point de pouvoir travailler pour la Banque mondiale. Ses compétences ont convaincu les autorités de confier à son entreprise DataScience Ltd le projet Open Data, visant à rendre accessibles au grand public les données des institutions étatiques.

Linet pense que la transparence dans la gestion desdites institutions est un facteur de bonne gouvernance, et ne cesse de militer pour qu’elle devienne une réalité à tous les niveaux.