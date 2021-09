Adama Kanté, entrepreneur à succès à seulement 22 ans

(Agence Ecofin) - Avec un budget de rien du tout, Adama Kanté a acheté quelques graines, une daba et un arrosoir pour cultiver fruits et légumes. Quelques années plus tard, le jeune entrepreneur malien est à la tête de 4 entreprises.

Food Santé, Maliba Nago, Sugu Mobile ou encore Sene Invest, des entreprises qui renvoient toutes vers une personne, Adama Kanté. Ce malien n’était alors âgé que de 14 ans lorsqu’il a développé un gros intérêt pour l’entrepreneuriat. Au départ, il a loué une parcelle de 20 mètres carrés pour un projet d’agriculture urbaine.

Très vite, il rencontre du succès, notamment grâce à une vidéo postée sur les réseaux sociaux, le montrant tirer de l’eau d’un puits presque tari pour arroser ses plantations. « Tout entrepreneur est confronté à certaines difficultés, pour moi c’était une étape que je devais traverser pour arriver où je suis aujourd’hui », rapporte-t-il. Aujourd’hui, c’est sur un terrain de 7 hectares, qu’il cultive des fruits et des légumes, qu’il conditionne et commercialise dans la capitale Bamako.

Bien que très pratiquée dans les sociétés africaines, l’agriculture reste mal perçue chez les jeunes, plus intéressés par des postes administratifs. Adama Kanté confie qu’il a eu du mal à s’affirmer dans l‘entrepreneuriat agricole, malgré tout le potentiel.

Le pari est malgré tout réussi pour le jeune entrepreneur. Un succès en appelant un autre, il diversifie ses activités en se lançant au fil des années dans la distribution de fruits et légumes, jus, bouillons culinaires et céréales. Son objectif est de lutter contre l’insécurité alimentaire qui demeure une menace dans certaines régions du continent.

Il espère également réduire l’utilisation des produits chimiques dans les habitudes culinaires des populations. Il cible les consommateurs à pouvoir d’achat limité, et vend ses produits entre 500 et 7 500 FCFA.

Adama Kanté espère développer encore plus ses différentes activités. Aujourd’hui âgé de 22 ans, il emploie déjà plusieurs personnes, contribuant à la lutte contre le chômage.

Aïsha Moyouzame