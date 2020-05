Au Kenya, Irene Etyang fabrique des barres de céréales à base de mil

(Agence Ecofin) - Irene Etyang est la promotrice de « Tasty Millet Meal Bar », une marque de barres de céréales à base de mil. Son entreprise située à l’Ouest du Kenya dans la localité de Amagoro cette céréale cultivée principalement en Afrique subsaharienne.

Lors de ses études en sciences et technologies alimentaires, elle a présenté ses recherches sur le mil à l’Université de Nairobi au Kenya et a reçu une certification du Kenya Bureau of Standards pour la commercialisation de ses barres de céréales.

Irene Etyang cible une clientèle particulière, notamment les personnes souffrant de maladies chroniques comme le diabète ou l’obésité. En effet, le mil fait partie des céréales qui contiennent peu de matières grasses. Il offre également une grande concentration en nutriments (fer et zinc), plus importante que le riz, le blé ou le sorgho.

Le mil est peu connu au-delà de l’Afrique subsaharienne, et Irene Etyang espère promouvoir cette matière première à travers l’industrialisation.

Aïsha Moyouzame