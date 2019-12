Côte d’Ivoire : la startup Coliba échange les déchets des ménages contre des produits de consommation

(Agence Ecofin) - Coliba est une entreprise qui propose des points aux ménages et aux entreprises en échange de leurs déchets. Ces derniers se connectent sur la plateforme de Coliba pour signaler leurs ordures. Par sa plateforme web et mobile, Coliba permet aux ménages et entreprises générant des déchets plastiques de rentrer en contact avec les industriels.

La quantité de déchets collectés est mesurée puis transformée en points attribués aux ménages et aux entreprises, qui pourront les utiliser ultérieurement pour acheter du crédit de communication, des produits de beauté, alimentaires ou de santé. Par la suite, Coliba traite et recycle ces déchets et les revend aux industriels.

Yaya Koné et Genesis Ehimegbe, tous deux diplômés d’écoles de commerce et d’ingénieur, constatent que 90% des 200 000 tonnes de déchets plastiques annuels générés à Yamoussoukro, la capitale de la Côte d’Ivoire, se retrouvent dans les ruelles et ne sont pas traitées. C’est ainsi qu’ils décident de lancer leur entreprise.

En attribuant des points aux abonnés, Coliba révolutionne la manière de collecter les déchets plastiques en Afrique. La technologie est simple et permet de montrer aux utilisateurs qu’ils peuvent valoriser leurs déchets plastiques s’ils les conservent et les recyclent par Coliba.

Avec des débuts réussis, Coliba a l’ambition d’étendre son offre dans d’autres pays d’Afrique : Nigéria, Sénégal et Cameroun ainsi que de créer 1300 emplois d’ici 2025.

