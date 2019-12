Finance climat : la BEI et la TDB consacrent 120 millions $ à une facilité climatique dédiée à l’énergie

(Agence Ecofin) - La Banque européenne d’investissement (BEI) vient de signer avec la Banque de commerce et de développement d'Afrique orientale et australe (TDB), un accord pour le financement de projets d’énergie durable sur les 15 prochaines années.

Au total, ce sont 120 millions $ qui seront investis dans le cadre d’une facilité climatique mise sur pied pour financer l’action climatique via les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.

A l'origine de cette initiative un constat : 65 % de la population africaine est directement affectée par le changement climatique alors qu’ils ne sont responsables que de 4 % des émissions de gaz à effet de serre. .

« La plus large coopération entre la BEI et la TDB appuiera un total de 240 millions € de nouveaux investissements à travers l’Afrique. Accroître le niveau des investissements privés est crucial pour l’action climatique et la sauvegarde de notre planète », a affirmé Ambroise Fayolle, le vice-président de la BEI.

« La moitié de notre portefeuille contribue directement ou indirectement à l’atteinte des objectifs de développement durable ; 70 % de notre portefeuille énergétique est consacré au renouvelable. Au-delà de nos activités régulières, nous avons récemment lancé un programme consacré aux petites et moyennes entreprises afin de combler le déficit de financement dont elles souffrent », a affirmé Admassu Tadesse, le président-directeur général de la TDB.

Gwladys Johnson Akinocho

