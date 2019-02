Zimbabwe : 7 milliards $ seront nécessaires d’ici à 2030 pour lutter contre le réchauffement climatique

(Agence Ecofin) - Le Zimbabwe aura besoin de 7 milliards $ d’ici à 2030 pour faire face aux effets du réchauffement climatique. Cette information a été communiquée par Washington Zhakata, le directeur de la gestion de l’eau et du changement climatique au ministère des Terres et de l’Agriculture.

Ces fonds serviront dans un premier temps à réorienter le secteur énergétique vers des sources d’électricité plus écologiques telles que l’hydroélectricité et le solaire tout en diminuant la mise en place de nouvelles centrales thermiques.

« Selon les indications, nous aurons besoin de plus de 7 milliards de dollars pour mener à bien les différents projets qui nous permettront également d’améliorer notre réseau de transport électrique, de réduire le phénomène de la déforestation et de rendre plus durables nos techniques de séchage de tabac », a affirmé le responsable.

Gwladys Johnson Akinocho