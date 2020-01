CFAO Technology & Energy installe son siège social en Afrique pour accompagner la transition digitale et énergétique du continent

(CFAO) - CFAO Technology & Energy (CFAO T&E), division du Groupe CFAO qui développe en Afrique une offre de services à forte valeur ajoutée dans le domaine des infrastructures technologiques, des ascenseurs et de l’énergie BtoB, annonce ce jour la réorganisation de ses activités depuis le continent africain.

Le siège de la division s’installe au Sénégal et les activités s’organisent autour de trois centres régionaux au Sénégal, au Cameroun et en Côte d’Ivoire visant à mutualiser les fonctions de management. Cette approche régionale des marchés permet à CFAO T&E de se déployer au plus près de ses clients en Afrique et de faciliter l’accompagnement des projets panafricains. Compte tenu de leur taille de marchés, l’Algérie et le Nigéria maintiennent une organisation autonome.

Pour compléter cette nouvelle organisation, l’entreprise annonce également la création d’un Centre de Services Mutualisés (CSM) à Abidjan (Côte d’Ivoire), guichet unique de ses services clients et garant de la qualité de ses services panafricains.

Alexis MADRANGE, CEO de CFAO Technology & Energy explique : « L’écosystème de la transition digitale et énergétique de l’Afrique se développe aujourd’hui à partir du continent. Les acteurs, les centres de décisions et les entrepreneurs ont leur ancrage en Afrique. Cette présence locale leur offre un terreau d’innovations pour développer de nouvelles chaînes de valeur panafricaines. Notre nouvelle organisation, dont toutes les fonctions stratégiques sont en Afrique s’inscrit dans cette volonté de proposer à nos clients la co-construction de leurs solutions et une gouvernance unifiée de nos services panafricains.»

À propos de CFAO Technology & Energy

Forte d’une expertise dans 3 activités – ICT (Information & Communication Technologies), Lift et Energy – CFAO Technology & Energy propose aux entreprises et organisations des secteurs privés et publics des services d’infrastructures performants et innovants. Son objectif est de concrétiser avec ses clients la transition digitale et énergétique de l’Afrique. CFAO Technology & Energy est une société du Groupe CFAO, présent depuis plus de 165 ans sur le continent africain, une filiale de Toyota Tsusho Corporation (TTC). Avec près de 900 collaborateurs, elle opère, à partir de 13 filiales, dans 22 pays africains.