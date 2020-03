Ghana : 500 communautés ont été raccordées au réseau électrique national dans l’Eastern Region

(Agence Ecofin) - L’Electricity Company of Ghana (ECG) a étendu la connexion électrique à 500 communautés de la région de l’Est à travers le Self-Help Electrification Project (SHEP) et le Rural Electrification Project (REP). L’initiative, qui a coûté 61,3 millions $, a été confiée à la China International Water and Electricity Coproration au cours de l’année écoulée.

Selon Michael Baah, le directeur général de l’ECG pour la région de l’Est, 26 741 compteurs et autres matériels ont été installés dans le cadre de l’initiative. « L’ECG a raccordé plus de 400 communautés de la région au réseau électrique au cours de l’année dernière et environ 100 autres depuis le début de cette année. Nous espérons connecter plus de communautés au réseau d’ici la fin de l’année », a-t-il affirmé.

Au total, 45 000 nouveaux consommateurs ont été créés dans les 14 districts de la région.

Gwladys Johnson Akinocho

