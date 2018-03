Ethiopie : 2,2 milliards $ d’investissements directs étrangers enregistrés en six mois

(Agence Ecofin) - Selon la Commission éthiopienne des investissements, l’Ethiopie a attiré 2,2 milliards $ d’investissements directs étrangers (IDE), au cours du premier semestre de l’année budgétaire en cours (juillet – juin).

L’information a été donnée, ce mardi, par le commissaire éthiopien aux investissements, Fitsum Arega. Précisant, par la même occasion, que cette performance est de 22% supérieure au niveau d’IDE enregistré, au cours de la même période, l’année dernière.

Les secteurs d’activités qui ont le plus bénéficié de ces investissements sont principalement les industries manufacturières et les productions orientées vers l’exportation qui offrent d’ailleurs d’importantes opportunités de création d’emplois.

Pour Fitsum Arega, la hausse des IDE à destination de l’Ethiopie est le résultat de la politique du gouvernement visant à la mise en place d’un écosystème attractif pour les investissements, à travers notamment le développement d’infrastructures telles que les parcs industriels.

Pour illustrer son propos, il a cité le cas des parcs industriels de Bole Lemi I et Hawassa, construits par le gouvernement, et qui sont pleinement opérationnels, tandis que ceux de Kombolcha et Mekele sont devenus partiellement opérationnels.

Par ailleurs, la construction des parcs industriels d’Adama et de Dire Dawa par des investisseurs privés, actuellement en cours, est entrée dans sa phase finale.

Cinq autres parcs industriels gouvernementaux, à savoir ceux de Jimma, Debre Birhan, Bahir Dar, Bole Lemi II et Adama II, ainsi que deux autres parcs industriels privés (à Arerti et Dire Dawa) sont en construction.

A noter enfin que, selon les responsables de la Commission éthiopienne des investissements, la Zone de libre-échange continentale africaine dont l’accord de création a été récemment signé, stimulera davantage l’investissement en Ethiopie, en l’ouvrant sur un vaste marché.