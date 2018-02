Recep Tayyip Erdogan entame une tournée axée sur l’économie et la sécurité en Afrique

(Agence Ecofin) - Accompagné d’une forte délégation d’hommes d’affaires et de ministres, le président turc Recep Tayyip Erdogan (photo) a entamé, le lundi 26 février, une tournée de cinq jours en Afrique, en vue de raffermir ses relations économiques et diplomatiques avec ce continent. Le locataire de l’Ak Saray a atterri dans la soirée du lundi, en Algérie, première étape de cette visite qui doit le mener aussi en Mauritanie, au Sénégal, puis au Mali.

« L'Algérie est l'un de nos plus importants partenaires commerciaux dans la région [...] Nous voulons renforcer nos relations sur les plans militaire, sécuritaire et culturel », a déclaré M. Erdogan, lors d'une conférence de presse à Istanbul avant de prendre l'avion.

Le dirigeant turc a également indiqué qu’il s'entretiendrait avec les dirigeants algériens des relations entre les deux pays, notamment sur le plan de l'énergie, ainsi que de questions régionales.

Selon l'agence de presse algérienne officielle, APS, M. Erdogan rencontrera le président algérien Abdelaziz Bouteflika. D’après la presse algérienne, le président turc doit inaugurer la « plus grande usine de textile d'Afrique », fruit d'un partenariat algéro-turc, à Relizane (300 km à l'ouest d'Alger). Il doit aussi inaugurer la mosquée «Ketchaoua» à Alger, dont les travaux de restauration ont été financés par l'Agence turque de coopération et de coordination.

Le ministre algérien des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, avait révélé le 22 février, lors d’une visite à Ankara, que son pays est « le premier partenaire commercial de la Turquie en Afrique avec des échanges de 3,5 milliards de dollars », indiquant que 796 entreprises turques, employant plus de 28 000 personnes, sont présentes en Algérie.

Recep Tayyip Erdogan a déjà effectué deux visites officielles en Algérie, depuis son arrivée au pouvoir en 2003. Les visites de M. Erdogan, en Mauritanie et au Mali, prévues dans le cadre de sa nouvelle tournée qui doit s’achever le 2 mars, constitueront cependant les premières visites d'un chef d'Etat turc dans ces deux pays.

13ème puissance économique mondiale en 2017, la Turquie a renforcé son tropisme africain, il y a seulement une quinzaine d’années. 2005 avait été ainsi décrétée « Année de l’Afrique », par Ankara. L’Asie Mineure est aussi devenue « partenaire stratégique de l’Union africaine » en 2008, et un premier sommet économique Turquie-Afrique s’est tenu en 2009, à Istanbul.

Au début des années 2000, le volume des échanges entre la Turquie et le continent n'excédait pas 100 millions de dollars. Il dépasse actuellement les 20 milliards de dollars. L’objectif d’Ankara est désormais d’atteindre 100 milliards de dollars, d'ici cinq ans. Les ambassades de Turquie sur le continent n'étaient que 12, en 2002, contre 39 aujourd'hui.

La compagnie aérienne publique Turkish Airlines assure désormais des vols vers 52 destinations africaines contre 4 destinations seulement, en 2002, tandis que l’agence de presse officielle Anadolu Agency a lancé un desk francophone consacré à l’Afrique, en avril 2014.

En plus des volets économique et diplomatique, la Turquie cherche à accroître son influence sur le continent, dans le domaine militaire, comme en atteste l'inauguration récente d'une base turque en Somalie, et dans le domaine de l'éducation, en octroyant des centaines de bourses à des étudiants africains, chaque année.

