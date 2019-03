Rwanda : la BEI et la Bank of Kigali annoncent un nouveau financement conjoint de 66,5 millions $ pour le secteur privé rwandais

(Agence Ecofin) - La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Bank of Kigali (BK) ont annoncé cette semaine un nouveau financement de 60 milliards de francs rwandais (66,5 millions $) pour le secteur privé au Rwanda.

Dans le cadre d’un accord de coopération, les deux banques cofinanceront de nombreux projets dans plusieurs domaines. Il s’agit entre autres de l’agriculture, du transport, de l’éducation, de la santé, de la fabrication et du tourisme.

Une ligne de crédit de 30 milliards de francs rwandais (33,2 millions $) a été mise à disposition par la BEI, tandis qu’un financement du même montant devrait être décaissé par la Bank of Kigali. Ensemble ils permettront d’accorder des financements à long terme à des entreprises locales, afin d’augmenter la participation du secteur privé rwandais à la croissance économique.

« Le nouvel engagement de 60 milliards de francs rwandais conclu aujourd'hui et qui représente notre plus grande coopération avec la plus grande banque commerciale du Rwanda, permettra à de nombreuses entreprises rwandaises de tirer parti de leurs atouts et de contribuer à un développement économique durable au cœur de l'Afrique »,

a indiqué la BEI dans son communiqué.

Moutiou Adjibi Nourou