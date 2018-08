Faure Gnassingbé démarre une tournée marathon en Chine, dès le 02 septembre

(Agence Ecofin) - Le Président de la République Togolaise, Faure Gnassingbé, séjournera du 02 au 10 septembre prochain, en République Populaire de Chine.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac), auquel participe le Togo, avec pour principale ambition de renforcer la coopération avec le géant asiatique. A la faveur de cet évènement qui est un rendez-vous important de discussions économiques, le Chef de l’Etat mènera une série d’activités, avec pour objectif d’attirer les investisseurs chinois.

Le marathon présidentiel commencera à Beijing, où le n°1 togolais devrait assister au dialogue de haut niveau entre les chefs d’Etat et le monde des affaires. Il participera également au sommet proprement dit, du 03 au 04 septembre, où il est prévu une table ronde.

La journée du 05 septembre sera consacrée aux audiences avec des institutions financières et étatiques chinoises au rang desquels le conglomérat China Merchant Group, très actif dans les secteurs maritime, financier et immobilier. A l’agenda, Faure Gnassingbé rencontrera également les responsables de l’Eximbank de Chine, la Banque d’import-export, déjà très active au Togo, ceux de la China Development Bank. On annonce également une rencontre avec le Directeur Général de la Banque des BRICS.

Les audiences se poursuivront le lendemain 06 septembre avant l’entretien bilatéral entre Faure Gnassingbé et Xi Jinping, qui clôturera le séjour dans la capitale chinoise.

Dans la Province du Zhiejan, l’un des symboles du miracle économique chinois, où le Chef de l’Etat prendra ensuite ses quartiers, il sera question de la signature d’un partenariat stratégique. Cet accord avec la 4e province chinoise en termes d’activités économiques, ouvrira la porte à des investisseurs chinois, importants pour la mise en œuvre du Plan national de développement (PND). Faure Gnassingbé y aura des entretiens avec le Gouverneur de la province et le PDG d’Alibaba, le géant mondial du commerce électronique, Jack Ma.

Il dirigera à la suite, les travaux du Business Forum qu’organise le Togo. Y sont conviés une trentaine d’entreprises opérant dans des secteurs stratégiques au PND. Le Président de la République bouclera sa tournée dans la province du Zhiejan par une visite des installations d’Alibaba, du Hangzou Economic & Technological Development Area ainsi que d’autres entreprises.

La délégation présidentielle mettra enfin le cap sur la province du Guangdong, 8e province économique chinoise. Dans le Guangdong, le Togo devrait nouer des partenariats dans le textile.