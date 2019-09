Top 10 des pays africains les plus attractifs pour les investissements en 2020, selon la Rand Merchant Bank

(Agence Ecofin) - Le groupe financier sud-africain Rand Merchant Bank (RMB) vient de publier sa neuvième édition du rapport « Where to invest in Africa ». L’édition de cette année dresse la liste des pays africains les plus attractifs pour les investissements en 2020.

Si les économies les plus attractives restent globalement les mêmes par rapport aux précédentes éditions, on note des changements importants dans les différentes positions occupées. Comme lors des trois précédentes éditions, l’Egypte reste le pays africain le plus attractif pour les investissements, en raison de son marché démographique important, de l’amélioration de l’environnement des affaires et de la politique d’industrialisation mise en place par le gouvernement.

La deuxième place du classement est quant à elle désormais occupée par le Maroc. Le pays dont la croissance moyenne est prévue atteindre 4% au cours des prochaines années, vole une place à l’Afrique du Sud dont l’économie est sujette à un « ralentissement cyclique », « une croissance atone » et « un environnement des affaires qui s’est dégradé ».

Le Kenya, le Rwanda et le Ghana occupent respectivement les 4e, 5e, et 6e places tandis que la Côte d’Ivoire grimpe de trois places pour occuper la position de 7e pays africain le plus attractif pour les investissements. Une performance due à son économie de plus en plus diversifiée, marquée par une croissance élevée et de grands projets infrastructurels.

Les trois dernières places du podium sont occupées par le Nigeria (8e), l’Ethiopie (9e) et la Tunisie (10e) qui fait son entrée dans le top 10.

Moutiou Adjibi Nourou

Classement des dix pays africains les plus attractifs pour l’investissement en 2020 selon la RMB

Rang Pays 1 Egypte 2 Maroc 3 Afrique du Sud 4 Kenya 5 Rwanda 6 Ghana 7 Côte d’Ivoire 8 Nigeria 9 Ethiopie 10 Tunisie

