Gabon: le FMI va décaisser 123,5 millions $ pour financer les réformes économiques

(Agence Ecofin) - Le Gabon bénéficiera d’un financement de 123,5 millions $ du Fonds monétaire international (FMI) pour financer ses réformes économiques.

Cette annonce a été faite, à l’issue des quatrième et cinquième revues du programme économique du Gabon, appuyé par un mécanisme élargi de crédit (MEDC) du FMI.

A l’issue des examens, les responsables de l’institution se sont félicités de l’amélioration des conditions macroéconomiques qui a cadré avec une accélération moyenne de la croissance, une amélioration des positions budgétaire et extérieure et une réduction de la dette publique.

« L’application de politiques macroéconomiques prudentes a contribué au redressement économique du Gabon », indique ainsi le Fonds dans un communiqué publié sur son site.

Le FMI estime la croissance économique 2018 du pays à 0,8%. En octobre dernier, l’institution prévoyait pour l’année en cours, une croissance économique de l’ordre de 3,4%. Néanmoins, elle indique que des réformes ambitieuses sont encore nécessaires pour mettre en place une croissance « plus élevée, plus inclusive et plus résiliente ».

« Une mise en œuvre soutenue des réformes structurelles est indispensable. Il est nécessaire de combler les déficits d’infrastructures, d’améliorer le capital humain, de développer l’intermédiation financière, d’apurer les arriérés intérieurs et de renforcer la gouvernance et le dispositif de lutte contre la corruption afin d’améliorer le climat des affaires et de permettre une croissance plus forte et inclusive. »

Notons que le nouveau décaissement portera à 518,5 millions $ le montant total des financements accordés au Gabon, dans le cadre d’un programme triennal de 642 millions $ mis en œuvre en faveur du pays d’Afrique centrale, depuis 2017.

Moutiou Adjibi Nourou