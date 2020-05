Ghana : 20 millions € alloués par l’Union européenne pour la création d’emplois écologiques

(Agence Ecofin) - Au Ghana, le projet « Boosting Green Employment and Enterprise Opportunities in Ghana (GrEEn) » créera des opportunités d’emplois à au moins 5 000 personnes au cours des quatre prochaines années.

L’initiative s’adresse principalement aux jeunes, aux femmes et aux migrants de retour dans leur pays. Elle a pour objectif de promouvoir et de soutenir les projets écologiques et sera implémentée dans le cadre de l’European Union Emergency Trust Fund (EUTF) for Africa.

GrEEn permettra de former et de financer les porteurs de projets verts tels que le recyclage des déchets plastiques, la fabrication et la distribution de foyers écologiques ou encore la production de composts. Il sera principalement mis en œuvre dans les régions d’Ashanti et de Western.

Ce projet bénéficie d’un financement conjoint de 20,6 millions € de l’EUTF, l’United Nations Capital Development Fund (UNCDF) et la SNV Netherlands Development Organisation, les principaux partenaires sur ce projet. Il offrira une combinaison de subventions, d’accès au financement et de développement des compétences pour promouvoir l’économie verte et circulaire.

Un support sera également offert aux petites et moyennes entreprises actives dans les domaines de l’agriculture, de l’énergie, de l’eau et de l’assainissement sous forme d’incubation et d’accélération de leur développement.

Gwladys Johnson Akinocho