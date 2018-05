Vera Songwe appelle les pays africains à créer « l’espace fiscal » pour tirer profit de Zone de libre-échange continentale

(Agence Ecofin) - La 51e séance de la Conférence des ministres de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) de l’ONU, s’est ouverte à Addis Abeba, depuis le 11 mai 2018.

Cette séance, qui se poursuivra jusqu’au 18 mai prochain, indique-t-on, «a pour but de faire progresser cette initiative ambitieuse visant à former un marché commun régional qui, pourrait faire passer le commerce intra-africain de 16 % à 52 % d’ici à 2022».

Les participants vont plancher notamment sur les moyens à mettre en œuvre pour faire de la Zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA), un puissant outil de stimulation de l’industrialisation, de la diversification économique et du développement du continent.

Mais pour concrétiser ces ambitions et atteindre les objectifs de développement visés, Vera Songwe (photo), secrétaire exécutive de la CEA a décliné la feuille de route. Selon elle, «le continent devrait prendre des mesures audacieuses sur plusieurs fronts». A cet effet : « Nous devons exploiter la dynamique qui existe aujourd’hui, afin de mettre en œuvre l’accord et de réaliser son potentiel de manière à ce qu’il profite à l’Africain moyen », a-t-elle ajoutée.

Ainsi, selon Vera Songwe, l’action la plus importante et la plus urgente consiste à créer « l’espace fiscal » permettant de favoriser les investissements publics et privés, tout en assurant une diversification économique, en vue de créer des emplois.

Elle a cependant fait part de ses inquiétudes sur le fait que l’AfCFTA pourrait causer des pertes de recettes douanières conduisant à des ‘’trous’’ dans les budgets nationaux.

Pour minimiser ce handicap, elle a exhorté les gouvernements africains à revoir de manière plus large les politiques macroéconomiques, en particulier, les mesures fiscales, afin de s’assurer qu’elles permettent de tirer le meilleur profit de l’AfCFTA. « Nous devons accroître les recettes fiscales, améliorer l’efficacité de la gestion des dépenses publiques, lutter contre les flux financiers illicites et développer les financements privés pour les projets publics », a ajouté Vera Songwe.

Le 11 mai dernier, le Kenya et le Ghana ont remis les documents ratifiant le libre-échange continental à la Commission de l’Union africaine. Ils deviennent ainsi, les deux premiers pays à franchir ce pas.

Stéphane Billé