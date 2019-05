Maroc: hausse de 4,1% des arrivées touristiques au 1er trimestre 2019, à 2,5 millions

(Agence Ecofin) - Quelque 2,506 millions de touristes ont visité le Maroc au premier trimestre 2019, en progression de 4,1% par rapport à la même période de 2018, selon des données publiées le 11 mai par l’Observatoire marocain du tourisme.

Entre le 1er janvier et le 31 mars, les principaux marchés émetteurs de touristes vers le royaume chérifien ont connu une hausse en termes d’arrivées, en particulier la France (+10%), l’Italie et les Pays-Bas (+8%), l’Allemagne, la Belgique et le Royaume-Uni (+3%), et l’Espagne (+1%), a-t-on précisé de même source.

Le nombre des nuitées totales dans les divers établissements d’hébergement touristique classés, a par ailleurs enregistré une hausse de 4% sur les trois premiers mois de l’année en cours, a ajouté l’observatoire du tourisme, notant que les stations touristiques de Marrakech et Agadir ont généré à elles seules 59% des nuitées globales.

