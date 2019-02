La diaspora nigériane prévoit d'investir 3 milliards $ dans l'économie du pays

(Agence Ecofin) - Le Nigeria va bénéficier d’un « fonds investissement » de 3 milliards $ de la part de sa diaspora, a annoncé cette semaine Abike Dabiri-Erewa (photo), conseiller présidentiel pour les affaires de la diaspora.

Dans une interview accordée à Bloomberg, le responsable indique que ce nouvel investissement devrait être réalisé majoritairement par la communauté nigériane résidant aux Etats-Unis. Les secteurs de l’agriculture, de l’énergie, des mines et du transport devraient monopoliser la plupart des nouveaux financements.

Grâce à ces nouveaux fonds, les autorités nigérianes souhaitent accélérer le processus de diversification économique du pays. Cela devrait permettre au Nigeria d’atténuer les chocs des fluctuations des matières premières par rapport à une économie dépendante à plus de 90% des hydrocarbures.

Comme c’est le cas au Kenya, la diaspora nigériane ainsi que celle de plusieurs autres pays africains, a commencé ces dernières années à s’impliquer dans les projets de développement de leur pays à travers des financements de plus en plus importants. En 2017, le pays le plus peuplé d’Afrique avait réalisé avec succès, une émission obligataire ciblant sa diaspora (diaspora bonds), et ayant permis de collecter environ 300 millions $.

Notons que pour l’instant, aucune précision n’a été donnée quand à la date de mise en place du nouveau fonds.

Moutiou Adjibi Nourou