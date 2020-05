Seychelles : 31 millions $ d’aide d'urgence du FMI pour faire face à la pandémie de COVID-19

(Agence Ecofin) - Le conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé le 8 mai 2020, un décaissement d’urgence en faveur des Seychelles au titre de l'instrument de financement rapide (IFR) équivalant à 22,9 millions de droits de tirage spéciaux (environ 31,2 millions $, soit 100% du quota).

Cet appui financier permettra aux Seychelles de bénéficier des ressources nécessaires pour répondre aux besoins urgents de sa balance des paiements et atténuer les effets néfastes sur le budget de l’Etat.

Fortement dépendant de l’activité touristique qui contribue à environ 80 % du PIB et de l’emploi du pays, l’économie des Seychelles est gravement affectée par la crise du covid-19. Les restrictions de voyage et la perte de recettes touristiques qui en résulte réduisent fortement l'activité économique et affaiblissent les positions budgétaire et extérieure du pays, créant d'importants besoins financiers supplémentaires.

Pour le directeur général adjoint du FMI, Tao Zhang, « les gains économiques durement acquis par les Seychelles depuis la crise de 2008, soutenus par les accords successifs du Fonds, sont érodés par les graves conséquences de la pandémie de COVID-19 ». Ajoutant qu’une « expansion budgétaire temporaire ainsi qu'un soutien extérieur rapide sont nécessaires pour faire face à la forte contraction de la production ».

Selon les projections du FMI, le taux de croissance économique des Seychelles devrait ressortir à -10,8% du PIB en 2020, la plus forte récession qui sera enregistrée cette année par un pays d’Afrique subsaharienne. Toutefois, l’institution prévoit un retour à une croissance soutenue de 8% en 2021.

Borgia Kobri