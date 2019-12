L'ITFC va décaisser 1,1 milliard $ en faveur de l'Egypte

(Agence Ecofin) - L’Egypte va bénéficier d’un financement de 1,1 milliard $ de la part de la Société islamique internationale de financement du commerce (ITFC). C’est ce qu’ont annoncé ce mercredi, les ministères égyptiens du Pétrole et des Approvisionnements, cités par Reuters.

Les nouveaux fonds serviront à aider le pays à importer des produits pétroliers et des produits de base en 2020 et s’inscrivent dans le cadre d'un accord de 3 milliards de dollars signé en janvier 2018 entre l'Egypte et l’ITFC. Celui-ci a pour objectif de financer l'importation de produits de première nécessité tels que le pétrole et ses dérivés, le gaz, le blé, les denrées alimentaires et d'autres biens au profit du pays d’Afrique du Nord.

L'année dernière, l’importation des produits de première nécessité par l'Autorité générale égyptienne pour l'approvisionnement en produits de base (GASC), avait connu des retards dus à certains paiements non effectués à ses fournisseurs internationaux. L’accord signé avec l’ITFC, devrait permettre de garantir à la GASC, la disponibilité de fonds pour financer ses importations.

Pour rappel, l’Egypte dépense environ 1,5 milliard de dollars par an pour importer des céréales dans le cadre d'un programme de subventionnement du pain duquel dépend une bonne partie de sa population.

Moutiou Adjibi Nourou