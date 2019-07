Selon la Beac, les cours des matières premières ont baissé au premier trimestre 2019

(Agence Ecofin) - Selon la Banque des États de l’Afrique centrale (Beac), les cours de 28 produits de base exportés par les six États de la Cemac, représentant 90 % des valeurs des exportations, ont connu une baisse de globale de 6,2 % au premier trimestre 2019.

Ce panier se compose de produits énergétiques, forestiers, agricoles et de la pêche, de métaux et minéraux. Il a régressé par rapport au quatrième trimestre de l’année 2018, sous l’effet de la chute des cours des produits énergétiques. « En effet, malgré la légère reprise de la plupart des prix des produits non énergétiques, l’indice global a été largement tiré à la baisse par les prix du gaz naturel et dans une moindre mesure par les cours du pétrole brut », renseigne la note de conjoncture de la banque centrale.

L’évolution globale des cours des matières premières montre qu’au premier trimestre 2019, l’on a assisté à une baisse des prix des produits énergétiques de l’ordre de 8,2 %. Celle-ci a été atténuée par une légère hausse des prix de la plupart des produits non énergétiques, notamment les produits agricoles (+2,7 %), le bois (+1,1 %) et les métaux et minéraux (+0,1 %). Quant à la pêche, elle a reculé légèrement de 0,2 %.

Sur le marché des produits de base, les perspectives de la banque mondiale affichent une stabilisation des cours en 2019.

PcA