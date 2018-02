Côte d’Ivoire : les promoteurs immobiliers plaident pour un meilleur accès au foncier

(Agence Ecofin) - Le président de la Chambre nationale des Constructeurs et Promoteurs Agréés de Côte d’Ivoire (CNPC-CI), Siriki Sangaré (photo), a profité d’une cérémonie de présentation de vœux entre promoteurs immobiliers pour attirer l’attention du gouvernement sur l’importance de la question de l’accès des professionnels du secteur au foncier. C’est ce que rapporte La Diplomatique d’Abidjan.

« L’Etat a déjà beaucoup fait pour résorber la question du déficit en logement. Mais il devrait continuer à faire davantage avec une diligence dans la délivrance des Arrêtés de concession définitive (Acd), la réalisation des Voiries et réseaux divers (Vrd) primaires sur les sites des logements sociaux mais aussi et surtout la mise à disposition du foncier à l’endroit des promoteurs et constructeurs qui en manifestent le besoin.», a-t-il notamment plaidé.

Et de rappeler la détermination de l’institution qu’il dirige à « accompagner l’ambitieux programme du gouvernement, visant à réduire le déficit de logements estimé à environ 600 mille ».