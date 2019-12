Nigeria : la loi "Willing seller, willing buyer" met fin au monopole des DisCos

(Agence Ecofin) - Au Nigeria, le gouvernement fédéral vient d’introduire une nouvelle loi relative à la distribution électrique dénommée "willing seller, willing buyer". Selon les dispositions de cette nouvelle réglementation, les producteurs d’électricité (GenCos) ont la capacité de céder directement leur production au consommateur final, sans passer par les compagnies de distribution (DisCos). Les consommateurs principalement visés par cette mesure sont les communautés locales, les zones commerciales et industrielles et les grands centres de santé entre autres. L’application de la norme a déjà été lancée, dans sa phase-pilote, dans deux États du pays.

Selon Sale Mamman, le ministre de l’Énergie, cette politique vise à réduire les pertes d’électricité dans le pays et à offrir une alternative aux GenCos qui souffrent de l’insolvabilité des DisCos.

Selon le responsable, ces derniers rechignent à distribuer la totalité de l’énergie produite sous prétexte que les populations ne s’acquittent pas de leurs factures. L’État se retrouve donc à payer des subventions importantes aux DisCos pour une énergie qui n’est pas distribuée, a affirmé le responsable dans une émission radiodiffusée.

Au Nigeria, 2 000 MW d’électricité sur les 7 000 MW produits en moyenne ne sont pas distribués. Mais, rappelons que l’insuffisance des infrastructures de transmission et de distribution électrique est l’une des principales causes de cette situation.

Gwladys Johnson Akinocho

