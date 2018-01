Production cotonnière : le Togo met le cap sur 200 000 tonnes à l’horizon 2022

(Agence Ecofin) - A l’horizon 2022, le Togo ambitionne de porter sa production de coton-graine à 200 000 tonnes avec 95% de qualité de premier choix, a-t-on appris samedi dernier à la clôture des portes ouvertes organisées par le ministère de l’Agriculture.

Dans la lignée de cette vision, Lomé s’attend à un rendement moyen au champ de 1600 kg/ha. Un ambitieux projet fortement soutenu la Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NSCT) et qui impliquera plus de 200 000 producteurs sur toute l’entendue du territoire national.

Cependant, le défi climatique reste entier et nécessitera aux producteurs d’adopter de nouvelles pratiques afin de tirer le meilleur parti de leur terre. A ce titre, le gouvernement à travers son Programme d’investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle (PNIASAN), tente d’atténuer les effets néfastes qui affectent la production.

Pour la campagne 2017-2018, la NSCT table sur une récolte de 160 000 tonnes de coton-graines, largement au-dessus de la production de la campagne précédente, chiffrée à 105 000 tonnes.

La fibre du coton est l’un des produits d’exportation phares du Togo après le clinker, le ciment et le phosphate. En 2016, les exportations fob (sans déductions de frais de douanes, d’assurance et de fret) de l’or blanc se sont établies à 36 800 tonnes et ont rapporté plus 45 milliards fcfa à l’économie togolaise, selon les chiffres de la BCEAO.

Fiacre E. Kakpo