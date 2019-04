Burkina Faso : le kg de coton reviendra à 265 FCFA en 2019/2020

(Agence Ecofin) - Au Burkina Faso, le prix bord champ du coton a été fixé à 265 FCFA/kg pour la campagne 2019/2020, soit 15 FCFA de plus qu’un an plus tôt. C’est ce que rapporte Sidwaya qui cite l’Association interprofessionnelle du coton du Burkina (AICB).

Cette augmentation fait partie d’un ensemble de décisions visant à remotiver les exploitants et à donner un nouvel élan à la production après une saison 2018/2019 marquée par une chute de 28,5 % de la récolte à environ 603 000 tonnes.

Parmi les autres mesures annoncées figure la baisse du prix du sac de 50 kg d’engrais (urée et NPK) de 15 000 Fcfa à 14 000 Fcfa.

En outre, l’AICB versera à chaque exploitant 10 FCFA/kg, soit une enveloppe totale de 4,35 milliards FCFA afin de participer à l’apurement des impayés durant la saison 2018/2019.

« Notre seule manière de saluer l’engagement du gouvernement à nos côtés sera d’inonder les usines d’égrenage de coton. Pour peu que nous ayons une bonne pluviométrie », a affirmé Bambou Bihoun, président de l’AICB.

Pour rappel, la production cotonnière a démarré au Burkina Faso en 1924, d’après le département américain de l’Agriculture (USDA).

Espoir Olodo